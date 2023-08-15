Рынок акций РФ после утренней просадки перешел к росту на фоне решения ЦБ РФ

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после утренней просадки перешел к умеренному росту по факту объявления о повышении ключевой ставки ЦБ РФ сразу на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании регулятора 15 августа. При этом российский рубль, заметно укреплявшийся до заседания ЦБ, сократил свой рост к доллару США и оказался вблизи уровня 97,15 руб./$1 (-0,51 рубля к закрытию понедельника).

К 10:45 индекс МосБиржи составил 3148,08 пункта (+0,55%), индекс РТС - 1020,63 пункта (+1,11%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,1%.

Подорожали акции "Татнефти" (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (+2%, "префы" выросли на 0,6%), "Газпром нефти" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,3%), ВТБ (+1%), "Московской биржи" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Северстали" (+0,7%), "Русала" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,2%, "префы" выросли в цене на 0,6%), "Магнита" (+0,1%), расписки TCS Group (+1,1%) и OZON (+1%).

Подешевели акции "МТС" (-1,9%), "Яндекса" (-1,1%), "РусГидро" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 10:45 составил 32,74 млрд рублей (из них 5,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,94 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,42 млрд рублей на акции "Газпрома").

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа на 350 базисных пунктов - до 12% годовых, говорится в сообщении ЦБ. Это решение принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснил регулятор.

ЦБ не стал давать традиционный сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). В заявлении по итогам внеочередного заседания совета директоров осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков". Содержательной же части в этом абзаце на сей раз нет.

Вместе с тем, ЦБ отметил, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция, по прогнозу, вернется к 4% в 2024 году.