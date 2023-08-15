Ритейлер Home Depot сократил квартальную чистую прибыль на 10%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Американская Home Depot Inc., оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта, зафиксировала 10%-е снижение чистой прибыли во втором финансовом квартале (завершился 30 июля) при уменьшении выручки на 2%.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $4,66 млрд против $5,17 млрд годом ранее.

Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $4,65 с $5,05. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $4,45 на акцию.

Квартальная выручка Home Depot уменьшилась до $42,92 млрд с $43,79 млрд годом ранее при консенсус-прогнозе рынка в $42,193 млрд.

Сопоставимые продажи в минувшем квартале уменьшились на 2% (ожидалось снижение на 4,5%).

"Мы видим сильные результаты в категориях товаров, связанных с небольшими проектами, - заявил главный исполнительный директор Home Depot Тед Декер. - Тем не менее, давление в сегменте крупных товаров сохраняется".

Компания позитивно оценивает среднесрочные и долгосрочные перспективы рынка товаров для дома и ремонта, а также собственные возможности в плане дальнейшего увеличения доли рынка.

Home Depot подтвердила прогноз, согласно которому ее чистая прибыль в расчете на акцию уменьшится на 7-13% в этом году, выручка и сопоставимые продажи - на 2-5%. Компания также объявила о запуске программы выкупа акций на $15