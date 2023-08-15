Рынок акций РФ смог выйти в плюс благодаря возобновившемуся снижению рубля

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после утренней просадки смог выйти в плюс благодаря возобновившемуся обесценению нацвалюты по факту объявления Банком России решения о повышении ключевой ставки на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании 15 августа.

Российский рубль, заметно укреплявшийся до заседания ЦБ РФ, возобновил снижение в основных валютных парах; доллар к середине дня оказался уже вблизи отметки 98,16 руб. за доллар (+0,5 рубля к закрытию понедельника).

К 13:40 индекс МосБиржи составил 3146,85 пункта (+0,51%), индекс РТС - 1009,98 пункта (+0,05%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 3,5%.

Подорожали обыкновенные акции "Московской биржи" (+3,5%), "Газпром нефти" (+2%), "Роснефти" (+1,8%), "Сургутнефтегаза" (+1,8%, "префы" прибавили в цене также 1,8%), "Татнефти" (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), "Полюса" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Русала" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,2%), расписки OZON (+1,7%) и TCS Group (+1%).

Подешевели акции "МТС" (-1,3%), "Яндекса" (-1,2%), АФК "Система" (-0,9%), "НЛМК" (-0,5%), "РусГидро" (-0,5%), Сбербанка (-0,2%), "ММК" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 15 августа на 350 базисных пунктов - до 12% годовых, говорится в сообщении ЦБ. Это решение принято с целью ограничения рисков для ценовой стабильности, пояснил регулятор. ЦБ РФ, убрав из заявления с решением совета директоров содержательную часть сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), решил дать дополнительный комментарий. Регулятор допустил дальнейшее повышение ключевой ставки при усилении проинфляционных рисков.

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году. И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки", - заявил Банк России.

Курс рубля сразу после объявления о повышении ставки ЦБ до 12% вырос, так как рынок допускал менее значительное повышение ставки. Однако уже через несколько минут после публикации решения Банка России рубль развернулся вниз. Его котировки заметно упали в основных валютных парах с учетом того, что участники торгов ожидали от ЦБ не только повышения ставки, но и других мер регулирования. В частности, перед заседанием ЦБ управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич отмечал: "Ожидаем, что ЦБ применит комплекс мер - помимо повышения ставки могут быть увеличены нормы резервирования для банков и/или введены дополнительные ограничения на трансграничные движения капитала".

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к росту рублевых цен российских акций и индекса МосБиржи в середине торгов вторника способствует, прежде всего, возобновившееся обесценение рубля, в то время как долларовый индекс РТС не демонстрирует ярко выраженной динамики. При этом внешние сигналы как со стороны фондовых, так и со стороны сырьевых площадок в основном имеют негативный окрас.

В мире

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили без единой динамики торги во вторник, инвесторы оценивали лучший, чем ожидалось, отчет о росте ВВП Японии и слабые статданные из Китая. Значение японского индекса Nikkei 225 увеличилось по итогам торгов на 0,56%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,38%. Биржи Южной Кореи во вторник были закрыты в связи с праздником (День независимости).

Между тем китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,07%, гонконгский Hang Seng - на 1,03%. Промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на 4,4% в июне, а розничные продажи повысились на 2,5% после подъема на 3,1% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение темпов роста промпроизводства на уровне 4,4% и ускорение подъема розничных продаж до 4,5%.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) во вторник принял неожиданное для рынка решение понизить ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), до 2,5% годовых с 2,65%. Снижение ставки MLF означает возможность понижения базовой ставки (loan prime rate, LPR) на следующей неделе. Сейчас эта ставка находится на уровне 3,55% годовых.

В свою очередь европейские фондовые площадки заметно проседают в ходе дневных торгов 15 августа, теряя 1,2-1,7% на фоне слабых статданных из Китая. При этом фьючерс на американский фондовый индекс S&P 500 снижается на 0,6%, что говорит о доминировании негативных настроений и на фондовом рынке США.

Нефть

Негативные настроения доминируют и на сырьевых площадках - цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник падают второй день подряд. Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:40 по московскому времени составила $85,68 за баррель, что на 0,61% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на 0,7% - до $86,21 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 0,78% и составили $81,87 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на 0,8% - до $82,51 за баррель.

Негативным фактором для рынка нефти накануне стали тревожные новости о новых проблемах среди крупных китайских застройщиков, которые могут угрожать экономике страны в целом. Дополнительное давление на нефтяные котировки во вторник оказывают слабые статданные из КНР.

Комментарии экспертов

По словам директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгения Кошелева, "на внеочередном заседании Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых. Повышение обосновано усилением инфляционных рисков на фоне активации потребительского спроса и усилением канала переноса слабого курса рубля на внутренние цены. В пресс-релизе регулятор не сигнализировал о готовности повышения ставки на последующих заседаниях, ограничившись тезисами о принятии решения на основе новых данных. Тем не менее, сегодняшнее решение можно охарактеризовать как компромиссное, так как регулятор не детализировал причин и не предложил прямых механизмов сдерживания ослабления рубля. В этой связи усугубление дисбалансов валютного рынка может сохранить угрозу для инфляции и потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики".

"Рубль отреагировал скорее нейтрально на повышение ключевой ставки ЦБ, основное его укрепление пришлось на период с момента анонса внепланового заседания до публикации сегодняшнего пресс-релиза по итогам заседания. Мы ожидаем, что без объявления дополнительных мер (валютные интервенции, возвращение обязательства о продаже экспортной выручки и др.) для естественного укрепления рубля может понадобиться несколько месяцев. Осуществленное повышение ставки приведет к замедлению роста кредитования и общего экономического роста в перспективе нескольких кварталов, что скорее негативно для рынка", - отмечают в своем аналитическом обзоре главный экономист по России и СНГ+ Софья Донец и экономист по России и СНГ+ Андрей Мелащенко из "Ренессанс Капитала".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:40 составил 66,36 млрд рублей (из них 9,35 млрд рублей пришлось на бумаги "ЛУКОЙЛа", 9,32 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 8,62 млрд рублей на акции "Газпрома").