"Мосбиржа" запустит программу поддержки ликвидности замещающих облигаций
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 16 августа запускает открытую программу поддержки ликвидности замещающих облигаций, говорится в сообщении торговой площадки.
Участвовать в качестве маркетмейкеров в развитии ликвидности таких облигаций cмогут любые участники торгов.
Сейчас в обращении находится 31 выпуск замещающих облигаций семи эмитентов, номинированных в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках.
Общий объем в обращении замещающих облигаций составляет 1,4 трлн рублей.
Доля розничных инвесторов во вторичных торгах замещающими облигациями достигает 61%, а доля вторичного рынка самих замещающих облигаций - 27% от всего рынка корпоративных облигаций по итогам первого полугодия 2023 года.
В настоящее время участникам программы маркетмейкинга доступны 29 выпусков.
Газпромбанк станет первым участником торгов, начавшим поддерживать котировки в качестве маркетмейкера, отмечает биржа.