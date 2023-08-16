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"Мосбиржа" запустит программу поддержки ликвидности замещающих облигаций

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 16 августа запускает открытую программу поддержки ликвидности замещающих облигаций, говорится в сообщении торговой площадки.

Участвовать в качестве маркетмейкеров в развитии ликвидности таких облигаций cмогут любые участники торгов.

Сейчас в обращении находится 31 выпуск замещающих облигаций семи эмитентов, номинированных в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках.

Общий объем в обращении замещающих облигаций составляет 1,4 трлн рублей.

Доля розничных инвесторов во вторичных торгах замещающими облигациями достигает 61%, а доля вторичного рынка самих замещающих облигаций - 27% от всего рынка корпоративных облигаций по итогам первого полугодия 2023 года.

В настоящее время участникам программы маркетмейкинга доступны 29 выпусков.

Газпромбанк станет первым участником торгов, начавшим поддерживать котировки в качестве маркетмейкера, отмечает биржа.

Газпромбанк Мосбиржа
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