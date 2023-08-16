Intel отказалась от покупки Tower Semiconductor за $5,4 млрд

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Intel Corp. отменила сделку по покупке израильского производителя чипов Tower Semiconductor Ltd. за $5,4 млрд, не получив своевременного одобрения регуляторов. В пресс-релизе Intel пообещала выплатить Tower Semiconductor $353 млн за отказ от транзакции.

Две компании объявили о сделке в феврале 2022 года. Изначально они планировали закрыть ее в течение 12 месяцев, однако затем не раз переносили срок завершения. Западные СМИ сообщали, что Intel может отменить сделку, поскольку не получила соответствующего разрешения от китайских регуляторов.

Tower Semiconductor, акции которой торгуются на бирже Nasdaq, производит полупроводниковые компоненты и интегральные микросхемы, использующиеся в автомобилях, потребительских устройствах, медицинском и промышленном оборудовании. Компания имеет производственные предприятия в Израиле и Японии, а также в штатах Калифорния и Техас.

С ее покупкой Intel рассчитывала усилить свои позиции в сфере производства чипов, где в настоящее время доминирует Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.

Tower Semiconductor имеет лишь небольшое присутствие на рынке выпуска микросхем на заказ, однако у нее есть необходимый опыт, а также клиенты, в число которых, например, входит Broadcom Inc.

Усиление напряженности в отношениях Китая и США затруднило получение регулятивных разрешений для сделок, особенно когда речь идет о полупроводниковых компонентах.