Аренда жилья в Лондоне подорожала на рекордные 5,5% в июле

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В июле 2023 года аренда жилья в Великобритании выросла на максимальные с января 2016 года 5,3% в годовом выражении, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS) . Исторический максимум зафиксирован и в Лондоне, где статистика собирается с января 2006 года.

Стоимость аренды в британской столице подскочила на 5,5% в июле.

В Англии арендная плата в июле увеличилась на 5,2%, Уэльсе - на 6,5%, Шотландии - на 5,7%. Темпы стали рекордными за всю историю наблюдений (с января 2006 года, января 2010 года и января 2012 года соответственно).

При этом средние цены на жилье в Великобритании в июне увеличились на 1,7% год к году, до 288 тысяч фунтов стерлингов ($366,9 тысячи), после роста на пересмотренные 1,8% в мае. В Лондоне жилье в позапрошлом месяце подешевело на 0,6%.