Индекс МосБиржи упал в среду более чем на 2%, индекс РТС вырос на 0,44%

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Рублевые цены российских акций и индекс МосБиржи заметно упали по итогам основных торгов среды под давлением негативных сигналов, поступавших с мировых рынков капитала; при этом индекс РТС вырос благодаря укреплению рубля после повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании, а также на фоне ожиданий участниками рынка новых мер валютного регулирования.

К 18:50 по Москве индекс МосБиржи составил 3049,46 пункта (-2,11%), индекс РТС - 1014,61 пункта (+0,44%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 4,8%. Доллар США к этому моменту опустился до 94,64 руб./$1 (-2,45 рубля к закрытию вторника).

Подешевели обыкновенные акции "АЛРОСА" (-4,8%), "Сургутнефтегаза" (-3,6%, "префы" потеряли в цене 3,9%), "Аэрофлота" (-3,5%), ВТБ (-3,5%), "ММК" (-3,4%), "Роснефти" (-3,2%), "Татнефти" (-3,1%), "Русала" (-3,1%), "Яндекса" (-2,9%), "Северстали" (-2,4%), "РусГидро" (-2,4%), "Газпром нефти" (-2,3%), "НЛМК" (-2,2%), "Норникеля" (-2,2%), "НОВАТЭКа" (-2%), "Полюса" (-1,9%), Сбербанка (-1,7%, "префы" снизились в цене на 1,8%), АФК "Система" (-1,7%), "Интер РАО" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), "МТС" (-1,3%), "Магнита" (-1,3%), "Московской биржи" (-0,7%), расписки OZON (-3,5%) и TCS Group (-3,4%).

Лучше рынка чувствовали себя обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург (+9,2%) и депозитарные расписки HeadHunter (+5,8%) благодаря корпоративным новостям. В частности, наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" 17 августа в рамках подготовки к внеочередному собранию акционеров планирует дать рекомендации по размеру дивидендов за I полугодие 2023 года.

HeadHunter (HH) во II квартале 2023 года нарастил выручку на 78% - до 7 млрд рублей, говорится в финансовом отчете компании. На РФ пришлось 6,5 млрд рублей выручки. Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде увеличилась в 2,5 раза - до 4,13 млрд рублей. Рентабельность скорр. EBITDA составила 58,7% против 42,4% во II квартале 2022 года. Скорр. чистая прибыль HH по итогам отчетного периода составила 3 млрд рублей против 961 млн рублей годом ранее. Рост доходов в компании связывают с ростом спроса на соискателей, который повлек за собой увеличение количества платящих клиентов и потребления, а также с эффектом низкой базы II квартала 2022 года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к снижению российских акций способствовали как внешние, так и внутренние негативные факторы. В частности, одним из основных факторов падения рублевых цен акций выступал укрепляющийся рубль, который в свою очередь отыгрывал как объявленное накануне ЦБ РФ повышение ключевой ставки до 12% годовых, так и сформировавшиеся на рынке ожидания возможного объявления новых мер валютного регулирования. Кроме того, свою негативную роль играла и отмечаемая третий день подряд нестабильность мировых рынков капитала.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона упали в среду вслед за Уолл-стрит на фоне усиливающихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Сигналы ослабления китайской экономики и отсутствие ощутимых мер поддержки со стороны Пекина также негативно сказались на настрое трейдеров. Европейские фондовые площадки, заметно упавшие накануне, в середине недели продолжают снижаться (на 0,1-0,5%), но негативная динамика в целом уже не такая сильная, как днем ранее.

В свою очередь фондовые индексы США не показывают единой динамики в начале торгов в среду, инвесторы оценивают статданные, корпоративные отчеты и ждут публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Негативным фактором для американского рынка акций выступает рост доходности 10-летних государственных облигаций США, которая приближается к максимуму с 2008 года на опасении увеличения выпуска госбондов и опасениях новых повышений ставки ФРС.

Министерство торговли США сообщило в среду, что число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в июле, выросло на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,452 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в июне количество новостроек равнялось 1,398 млн, а не 1,434 млн, как было объявлено ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали повышение показателя до 1,448 млн с объявленного ранее июньского уровня.

Объем промышленного производства в Штатах в июле вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за полгода. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,3%. Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 0,5% в помесячном сравнении, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Цены на нефть

Цены на нефть плавно снижаются вечером в среду, несмотря на публикацию данных о резком падении запасов в США на прошлой неделе. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 по московскому времени подешевели на 0,13% - до $84,78 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже к указанному времени понизились на 0,22% - до $80,81 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,96 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения на 2,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина снизились на 262 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 296 тыс. баррелей, до 115,74 млн баррелей. Аналитики прогнозировали уменьшение резервов бензина на 1,1 млн баррелей и падение по дистиллятам на 500 тыс. баррелей. Тем временем запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, снизились на 837 тыс. баррелей после роста на 159 тыс. баррелей неделей ранее.

Комментарии аналитиков

По словам главного аналитика "Промсвязьбанка" Владимира Лящука, "индекс МосБиржи продолжил снижение третью сессию подряд и потерял по итогам дня более 2%. Снижались все сектора во главе с нефтегазом и металлургией. Причина заключалась в падении пары "доллар-рубль", которая преодолела отметку 95 руб./$1, что формирует ожидания сокращения рублевой выручки экспортеров. Ситуация на товарных рынках, где котировки нефти Brent скорректировались ниже $85 за баррель, а цены на золото ушли ниже $1935 за унцию, также оказывала негативное влияние на экспортеров. В финансовом секторе снижались акции банков, что может быть связано с ожиданием отрицательного влияния на их финансовый результат повышения ставки ЦБ. Исключение составили лишь выросшие акции банка "Санкт-Петербург", который завтра примет решение по рекомендациям дивидендов за первое полугодие. Умеренно снижались и были лучше рынка акции "Московской биржи" на ожиданиях роста финансовых показателей благодаря увеличению объема торгов и процентных доходов из-за повышения ключевой ставки".

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, "российский рынок начинал торги нейтрально, но затем перешел к активному снижению. Вслед за Bloomberg агентство Reuters написало о том, что РФ может в любой момент ввести обязательную продажу валютной выручки. На этом фоне рубль начал укрепляться, усиливая давление на акции. Фактор валютной переоценки продолжает играть главную роль на российском рынке. Повышение ставки ЦБ РФ и сообщения на лентах информагентств о возможности возвращения обязательной продажи валютной выручки меняют стратегии оценки риска. В случае дальнейшего укрепления рубля индекс МосБиржи может уйти ниже 3000 пунктов. Как минимум, акции экспортеров станут менее привлекательными при укреплении нацвалюты. Плюс к этому растет привлекательность депозитов и консервативных инструментов вроде ОФЗ и корпоративных облигаций".

По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, "внешний фон для российского рынка акций в среду складывался умеренно негативным. Цены на нефть оставались под давлением после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках были преимущественно пессимистичными. При этом участники внутреннего валютного рынка ждут новостей о возможных новых мерах поддержки рубля, которые, по появившейся вчера в СМИ информации, могут включать контроль за капиталом и возвращение к обязательной продаже части валютной выручки экспортерами".

"Таким образом, российский фондовый рынок остается под нисходящим давлением на фоне приостановки девальвации. Волатильность на Мосбирже на этой неделе резко выросла на фоне происходящих на валютном рынке изменений. До прояснения ситуации инвесторы могут на какое-то время воздержаться от масштабных покупок в акциях, но в целом спросом продолжают пользоваться дивидендные истории и нефтегазовые эмитенты", - считает Кожухова.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 по Москве составил 102,09 млрд рублей (из них 16,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,02 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 7,98 млрд рублей на акции "Газпрома").