Qiwi ведет диалог с ЦБ РФ по поводу предписания Киви банку, провела стресс-тест

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Qiwi ведет диалог с ЦБ РФ по поводу выданного Киви банку предписания, провела анализ влияния этих ограничений на бизнес.

"В настоящее время мы находимся в плотном диалоге с Банком России по поводу наложенных на нас временных ограничений в отношении операций Киви банка. Мы провели стресс-тест на основе фактических результатов первого полугодия 2023 года", - отметил генеральный директор Qiwi Андрей Протопопов, слова которого приведены в сообщении.

По результатам пессимистичного сценария негативный эффект для объема платежей группы в первом полугодии 2023 года мог бы составить до 20%, для чистой выручки - до 25%, для скорректированной чистой прибыли - до 40%.

Qiwi в первом полугодии увеличила общую чистую выручку по МСФО на 7,5% - до 17,7 млрд рублей, скорректированную чистую прибыль - на 78% - до 9,4 млрд рублей. Объем платежей в январе-июне текущего года вырос на 13,7% - до 974 млрд рублей.

"Предписание действует с 26 июля, соответственно эффект текущих ограничений на полный 2023 год будет существенно меньше. Более того, стресс-тест не учитывает, что мы продолжаем развивать бизнес и, при необходимости, будем готовы оптимизировать издержки. Эти факторы позволят уменьшить негативные последствия предписания, ограничившего работу Киви банка", - отметил Протопопов.

ЦБ РФ по итогам проверки Киви банка с 26 июля выдал ему ограничительное предписание в отношении ряда операций физлиц. Банк временно ограничил вывод средств физлиц с Qiwi-кошельков на банковские счета и снятие наличных. Кроме этого, были приостановлены переводы с кошельков через платежную систему Contact, а также стало недоступно погашение кредитов любых банков, кроме займов микрофинансовых организаций.