Brent подешевела до $83,45 за баррель

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти слабо снижаются утром в четверг после падения накануне на данных о росте добычи в США до максимума за три с половиной года.

К 8:16 по московскому времени октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 9 центов (0,11%), до $83,36 за баррель. В среду Brent подешевела на $1,44 (1,7%) - до $83,45 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на 19 центов (0,24%), до $79,19 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подешевел на $1,61 (2%) - до $79,38 за баррель.

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,96 млн баррелей, запасы бензина снизились на 262 тысячи баррелей, дистиллятов - увеличились на 296 тысяч баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали сокращения запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, и сохранения резервов дистиллятов на прежнем уровне.

Добыча нефти в Штатах на минувшей неделе выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,7 млн б/с. Это рекордный показатель с марта 2020 года.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, снизились на 837 тысяч баррелей после роста на 159 тысяч баррелей неделей ранее.

"Несмотря на то, что аналитики ожидают падения предложения во втором полугодии, опасения рецессии и медленное восстановление китайской экономики сейчас сильнее всего влияют на настроение рынка. В более долгосрочной перспективе некоторые ключевые для рынка нефти факторы, влияющие на цены, сигнализируют об ухудшении ситуации, и розничные инвесторы действуют с осторожностью", - написал Майкл Холл из Spectrum Markets.