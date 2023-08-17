Brent подорожала до $84,2 за баррель

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок растут днем в четверг на фоне ослабления доллара США.

К 14:54 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 73 цента (0,87%), до $84,18 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 72 цента (0,91%), до $80,1 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, понижается на 0,2% в ходе торгов в четверг, что повышает привлекательность торгуемых в ней сырьевых товаров.

"Быки" на рынке нефти стремятся прервать серию из трех подряд сессий в минусе, связанную в том числе с опасениями в отношении спроса со стороны Китая и растущей доходности US Treasuries, пишет MarketWatch.

После выхода сильных макроэкономических данных доходность 10-летних гособлигаций США достигла максимума с 2008 года, отмечает сетевое издание. Между тем слабая статистика из КНР и усиление обеспокоенности в отношении китайского рынка недвижимости оказали негативное влияние на оценку перспектив потребления со стороны экономики этой страны.