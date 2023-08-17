Торги четверга открылись ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,4-0,8%

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В четверг торги на российском рынке акций открылись умеренным повышением котировок большинства blue chips в рамках коррекции после падения в предыдущие дни, росту рублевых цен способствует и возобновившееся обесценение рубля после его укрепления в течение трех дней.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,83%, до 3074,73 пункта, индекс РТС вырос на 0,38%, до 1018,44 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" демонстрируют позитивную динамику в пределах 2,3%. Доллар к этому моменту подорожал на 50 копеек, до 95,17 рубля.

Подорожали обыкновенные акции "Газпром нефти" (+2,3%), "Роснефти" (+1,5%), "РусГидро" (+1,5%), "Татнефти" (+1,4%), "АЛРОСА" (+1,3%), "Северстали" (+1,3%), "Яндекса" (+1,3%), "Русала" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%, "префы" выросли в цене на 1,6%), ВТБ (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Норникеля" (+0,9%), "Московской биржи" (+0,8%), "МТС" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "Газпрома" (+0,5%), "ММК" (+0,5%), Сбербанка (+0,4%, "префы" прибавили в цене 0,5%), АФК "Система" (+0,3%), "Полюса" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), расписки OZON (+1,8%) и TCS Group (+1,4%).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к умеренному росту рублевых цен российских акций в начале торгов четверга способствует как возобновившееся обесценение рубля после трех дней укрепления, так и наметившееся улучшение ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.

Российские власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По их сведениям, договоренность не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала была достигнута на встрече президента Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Фондовые индексы США завершили в минусе торги в среду, инвесторы оценивали статданные, корпоративные отчеты и протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Протокол последнего заседания Федрезерва, на котором ключевая процентная ставка была повышена до максимальных за 22 года 5,25-5,5% годовых, показал, что "многие участники заседания продолжают наблюдать существенные повышательные риски для инфляции, которые могут потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики". В результате доходность 10-летних гособлигаций США подскочила до 4,27% годовых, обновив максимум с июня 2008 года.

Министерство торговли США сообщило в среду, что число домов, строительство которых было начато в Соединенных Штатах в июле, выросло на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,452 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в июне количество новостроек равнялось 1,398 млн, а не 1,434 млн, как было объявлено ранее. Аналитики прогнозировали повышение показателя до 1,448 млн с объявленного ранее июньского уровня. Между тем объем промышленного производства в Штатах в июле вырос на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за полгода. Аналитики прогнозировали увеличение на 0,3%. Производство в перерабатывающей промышленности выросло на 0,5% в помесячном сравнении, тогда как аналитики не ожидали изменения показателя.

Фьючерс на американский фондовый индекс S&P500 в четверг утром уже подрастает на 0,16%, что говорит о наметившемся улучшении настроений на фондовом рынке США.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в ходе торгов 17 августа смешанную динамику, инвесторы оценивают опубликованный накануне протокол июльского заседания ФРС США и обнародованные в четверг данные о японской внешней торговле. Японский экспорт в июле снизился на 0,3% в годовом выражении, зафиксировав падение впервые с февраля 2021 года. Импорт в прошлом месяце сократился на 13,9%, рекордными темпами с сентября 2020 года.

Котировки нефти в четверг утром перешли к восстановительному росту после падения накануне на данных о росте добычи в США до максимума за три с половиной года.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,48%, до $83,85 за баррель. В среду Brent подешевела на 1,7% - до $83,45 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже на 0,42%, до $79,71 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 2% - до $79,38 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5,96 млн баррелей, запасы бензина снизились на 262 тысячи баррелей, дистиллятов - увеличились на 296 тысяч баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидали сокращения запасов нефти на 2,26 млн баррелей, бензина - на 1,6 млн баррелей, и сохранения резервов дистиллятов на прежнем уровне. Тем временем добыча нефти в Штатах на минувшей неделе выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,7 млн б/с. Это рекордный показатель с марта 2020 года.

Индекс Мосбиржи может попробовать частично восстановить потери в течение торговой сессии в четверг на фоне желания инвесторов вернуться к покупкам подешевевших бумаг, считает главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов. "По этой причине считаем, что индекс будет двигаться в диапазоне 3050-3080 пунктов. В то же время сохраняются риски дальнейшего снижения рынка, если рубль снова продолжит укрепление. В таком случае ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3000 пунктов", - полагает Головинов.