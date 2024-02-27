Инвестфонды заинтересовались покупкой Samsonite

Крупнейший производитель чемоданов изучает различные опции, включая продажу с делистингом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Samsonite International SA, крупнейший в мире производитель чемоданов, рассматривает различные варианты стратегического развития бизнеса после того, как несколько инвестиционных компаний выразили интерес к покупке фирмы, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Samsonite, акции которой торгуются в Гонконге, а штаб-квартира находится в США, работает с советниками для изучения всех опций, включая продажу с последующим делистингом, говорят собеседники агентства. По их сведениям, представители компании уже провели предварительные переговоры с некоторыми претендентами.

Акции Samsonite подскочили на 12,9% в ходе торгов во вторник, капитализация компании достигает 37 млрд гонконгских долларов ($4,8 млрд).

По словам источников Bloomberg, некоторые инвестфирмы задумываются о покупке Samsonite с целью провести ее листинг в США с более высокими оценками стоимости.

Samsonite была основана в 1910 году. Компания выпускает чемоданы, сумки и другие аксессуары под марками Samsonite, Tumi, American Tourister и High Sierra.