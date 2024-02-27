Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Инвестфонды заинтересовались покупкой Samsonite

Крупнейший производитель чемоданов изучает различные опции, включая продажу с делистингом

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Samsonite International SA, крупнейший в мире производитель чемоданов, рассматривает различные варианты стратегического развития бизнеса после того, как несколько инвестиционных компаний выразили интерес к покупке фирмы, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Samsonite, акции которой торгуются в Гонконге, а штаб-квартира находится в США, работает с советниками для изучения всех опций, включая продажу с последующим делистингом, говорят собеседники агентства. По их сведениям, представители компании уже провели предварительные переговоры с некоторыми претендентами.

Акции Samsonite подскочили на 12,9% в ходе торгов во вторник, капитализация компании достигает 37 млрд гонконгских долларов ($4,8 млрд).

По словам источников Bloomberg, некоторые инвестфирмы задумываются о покупке Samsonite с целью провести ее листинг в США с более высокими оценками стоимости.

Samsonite была основана в 1910 году. Компания выпускает чемоданы, сумки и другие аксессуары под марками Samsonite, Tumi, American Tourister и High Sierra.

Гонконг США Samsonite
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ РФ сообщил о намерении увеличить страховку по длинным вкладам до 2,8 млн руб.

ЦБ РФ сообщил о намерении увеличить страховку по длинным вкладам до 2,8 млн руб.

Курс биткойна обновил максимум с ноября 2021 года

Курс биткойна обновил максимум с ноября 2021 года

Правительство РФ намерено запретить экспорт бензина на полгода с 1 марта

Правительство РФ намерено запретить экспорт бензина на полгода с 1 марта

Траст семьи Уолтон продал акции Walmart на $1,5 млрд

Траст семьи Уолтон продал акции Walmart на $1,5 млрд

Nintendo выпустит новую версию игровой консоли Switch не ранее марта 2025 года

Nintendo выпустит новую версию игровой консоли Switch не ранее марта 2025 года

Китайский автопроизводитель BYD увеличит объем buyback вдвое до 400 млн юаней

Китайский автопроизводитель BYD увеличит объем buyback вдвое до 400 млн юаней

РФ с начала сельхозгода увеличила производство сахара до 6,6 млн т

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });