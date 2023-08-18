Brent подешевела до $83,99 за баррель

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок не показывают единой динамики вечером в пятницу и впервые с июня завершают неделю в минусе.

К 17:51 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (0,15%) - до $83,99 за баррель. К этому моменту сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,03 (0,04%) - до $80,42 за баррель.

По данным FactSet, американский бенчмарк близок к тому, чтобы подешеветь на 3% по итогам недели. Недельное снижение стоимости Brent может составить 3,2%.

Давление на котировки оказывают вновь возникшие опасения в отношении рынка недвижимости Китая и серия слабых макроэкономических данных из этой страны.

Аналитики полагают, что потребление нефти в КНР останется высоким, отмечает MarketWatch. "Медведи" на нефтяном рынке "больше не возлагают надежды на рецессию в США, а ставят на коллапс китайской экономики, которая, вопреки ожиданиям ослабления спроса, по-прежнему поглощает много нефти и дизеля", считает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Специалист RBC Capital Markets по стратегии на сырьевых рынках Майкл Тран отметил, что "хотя китайские макроданные в последние недели разочаровывают, статистика конечного потребления продуктов переработки выглядят далеко не ужасно".

"Запасы нефтепродуктов в Китае невелики, и пусть резервы дизтоплива в последнее время отскочили от недавнего минимума, запасы бензина сокращаются 13 недель подряд, - заявил Тран. - Спрос достаточно высок, чтобы запасы нефтепродуктов оставались относительно небольшими даже на фоне заметного роста загрузки перерабатывающих мощностей с момента окончания сезона ремонтов в июне".