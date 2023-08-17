De Beers разрешит клиентам отложить закупку части положенных им объемов алмазов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая De Beers разрешит своим сайтхолдерам отложить закупку до половины причитающихся им объемов алмазного сырья на начало 2024 года на фоне вялого потребительского спроса и высоких запасов в midstream, сообщает отраслевое агентство Rapaport со ссылкой на участников рынка.

Клиенты получили от De Beers разрешение не покупать алмазы весом от 1 карата из своей аллокации до конца 2023 года. Разрешение касается от 25% до 50% от стоимости некоторых боксов и распространяется на торговые сессии в сентябре, октябре и декабре. Разрешение не действует в ходе августовского сайта, который проходит на этой неделе в Ботсване, сообщили источники Rapaport.

De Beers не уточнила крайний срок покупки отложенных объемов в 2024 году. Однако клиентам было сказано, что они должны купить не менее 65% своей аллокации без отсрочки.

Обычно сайтхолдеры не могут отказываться от приобретения более одного бокса в каждой категории алмазов в течение полугодия. Отказ от покупки в обычных обстоятельствах может повлиять на распределение алмазного сырья в ходе регулярной годовой intention-to-offer (ITO).

Эта мера De Beers проходит на фоне сохраняющихся слабых продаж ювелирных изделий с бриллиантами в США и Китае. Производители держат большие запасы бриллиантов, которые не пользуются спросом, особенно в категориях от 0,30 до 2,99 карата.

De Beers при этом продолжает свою политику обратного выкупа алмазного сырья у клиентов, позволяя им продавать обратно от 10 до 30% в разных категориях, уточнили источники Rapaport.