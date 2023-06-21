Продажи De Beers в июне упали на 31% в годовом выражении

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания De Beers в ходе пятого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $450 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

Это на 31% ниже уровня годичной давности ($657 млн) и на 6% ниже результата четвертого цикла ($479 млн).

Пятый цикл продаж в этом году прошел с 5 по 20 июня.

"После выставки JCK Show и с учетом текущих глобальных макроэкономических проблем, которые продолжают влиять на настроения клиентов, алмазная отрасль сохраняет осторожность в преддверии летнего сезона. Отражая эти факторы, спрос на алмазы De Beers в течение пятого цикла продаж в этом году был немного ниже, чем в четвертом цикле", - прокомментировал итоги глава De Beers Эл Кук.

На фоне слабого спроса De Beers снизила цены на алмазы весом от 1 карата на 5-10% на июньском сайте, сообщало в начале июня отраслевое агентство Rapaport.

В мае индийское издание Economic Times сообщило, что De Beers отложила аукционы в ходе пятого и шестого циклов продаж в этом году из-за снижения спроса со стороны индийских производителей бриллиантов. На аукционы De Beers приходится около 10% продаж алмазов горнодобывающей компании в стоимостном выражении. По данным председателя индийского совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випула Шаха, цены на алмазное сырье упали на 10% из-за снижения спроса на мировых рынках.

Контролирующая почти треть рынка алмазного сырья российская "АЛРОСА", попавшая в прошлом году в санкционный SDN list, не публикует результаты продаж с марта 2022 года.