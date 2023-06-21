Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Продажи De Beers в июне упали на 31% в годовом выражении

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания De Beers в ходе пятого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $450 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

Это на 31% ниже уровня годичной давности ($657 млн) и на 6% ниже результата четвертого цикла ($479 млн).

Пятый цикл продаж в этом году прошел с 5 по 20 июня.

"После выставки JCK Show и с учетом текущих глобальных макроэкономических проблем, которые продолжают влиять на настроения клиентов, алмазная отрасль сохраняет осторожность в преддверии летнего сезона. Отражая эти факторы, спрос на алмазы De Beers в течение пятого цикла продаж в этом году был немного ниже, чем в четвертом цикле", - прокомментировал итоги глава De Beers Эл Кук.

На фоне слабого спроса De Beers снизила цены на алмазы весом от 1 карата на 5-10% на июньском сайте, сообщало в начале июня отраслевое агентство Rapaport.

В мае индийское издание Economic Times сообщило, что De Beers отложила аукционы в ходе пятого и шестого циклов продаж в этом году из-за снижения спроса со стороны индийских производителей бриллиантов. На аукционы De Beers приходится около 10% продаж алмазов горнодобывающей компании в стоимостном выражении. По данным председателя индийского совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (GJEPC) Випула Шаха, цены на алмазное сырье упали на 10% из-за снижения спроса на мировых рынках.

Контролирующая почти треть рынка алмазного сырья российская "АЛРОСА", попавшая в прошлом году в санкционный SDN list, не публикует результаты продаж с марта 2022 года.

De Beers
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению российского банка альянса Renault-Nissan

"АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению российского банка альянса Renault-Nissan

Рубль во вторник упал к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Рубль во вторник упал к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Рынок акций РФ скорректировался вниз по индексу МосБиржи после пятидневного роста

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца 2023 года

Минсельхоз предложил продлить запрет на экспорт риса до конца 2023 года

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4%

"АвтоВАЗ" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

ЕС запланировал предложить Украине финансовую помощь в размере около 50 млрд евро

ЦБ разработал проект указания о минимальном региональном коэффициенте в ОСАГО для новых территорий

ЦБ разработал проект указания о минимальном региональном коэффициенте в ОСАГО для новых территорий

Индекс МосБиржи обновил годовой максимум по итогам торгов понедельника

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });