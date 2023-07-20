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De Beers сократила добычу за полугодие на 2% и подтвердила годовой прогноз

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая De Beers в первом полугодии 2023 года сократила добычу на 2% к данным годичной давности, произведя 16,5 млн карат алмазов. Об этом говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

Во втором квартале добыча алмазов упала на 5% до 7,6 млн карат. Падение объясняется низкими показателями месторождения Venetia, где идет подготовка к переходу на подземную добычу. Этот фактор нивелировал высокие показатели на других активах, в частности на Orapa (Ботсвана), где планово перерабатывалась руда с более высоким содержанием алмазов.

Продажи алмазного сырья составили 7,6 млн каратов в ходе двух сайтов по сравнению с 9,4 млн карат на трех сайтах во втором квартале 2022 года и 9,7 млн карат на трех сайтах в первом квартале 2023 года.

Консолидированная средняя цена реализации за первое полугодие 2023 года снизилась на 23% до $163/карат (первое полугодие 2022 года – $213/карат) в основном из-за продажи большей доли алмазов с более низкой стоимостью из-за неопределенных макроэкономических перспектив, поскольку сайтхолдеры De Beers стали осторожно подходить к планированию своего графика распределения на 2023 год, сообщила Anglo.

Индекс средней цены на алмазное сырье снизился за полугодие на 2%, отражая общее снижение потребительского спроса на ювелирные изделия с бриллиантами и рост запасов в сегменте средней цепочки.

De Beers подтвердила планы по добыче на этот год в размере 30-33 млн карат в зависимости от условий на рынке. Этот прогноз сделан исходя из 100%-ной доли в каждом из месторождений за исключением совместного предприятия Gahcho Kue, доля в котором составляет 51%.

Прогноз по издержкам понижен до $75 на карат с изначальных $80, что отражает ослабление южноафриканского ранда к доллару.

De Beers
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