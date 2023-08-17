Индекс МосБиржи вырос в четверг впервые с начала недели

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций умеренно подрос по итогам торгов четверга впервые с начала недели благодаря подорожавшей нефти; при этом укрепившийся рубль стимулировал более активный рост индекса РТС.

К 18:50 индекс МосБиржи составил 3059,02 пункта (+0,31%), индекс РТС - 1028,93 пункта (+1,41%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали позитивную динамику в пределах 4,4%.

Доллар США на биржевых торгах к этому моменту составил 93,52 руб. (-1,15 рубля к закрытию среды).

Подорожали обыкновенные акции "Московской биржи" (+4,4%), "АЛРОСА" (+2,5%), "Аэрофлота" (+2%), "ММК" (+1,6%), "Роснефти" (+1,4%), "Магнита" (+1,3%), "Северстали" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,8%), "Татнефти" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), Сбербанка (+0,3%, "префы" прибавили в цене 0,2%), "МТС" (+0,3%), "РусГидро" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,2%), расписки OZON (+1,4%) и TCS Group (+0,4%).

Подешевели акции АФК "Система" (-1,8%), "НЛМК" (-1,6%), "Русала" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Норникеля" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Полюса" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%).

Совет директоров ПАО "Черкизово" (+5%) рекомендовал дивиденды за I полугодие 2023 года в размере 118,43 рубля на акцию. Закрытие реестра акционеров, имеющих право на их получение, - 10 октября 2023 года. Внеочередное собрание акционеров запланировано на 20 сентября в заочной форме. В нем примут участие владельцы акций, включенные в реестр по состоянию на 26 августа этого года.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", формированию тенденции к умеренному росту индекса МосБиржи и большинства "голубых фишек" способствовали как растущие цены на нефть, так и произошедшая "психологическая" адаптация участников рынка к новым условиям после повышения Банком России ключевой ставки сразу на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном заседании 15 августа. Вместе с тем укрепляющийся курс нацвалюты сдерживал рост рублевых цен акций, но при этом этот же фактор стимулировал более активное повышение индекса РТС, который в итоге вырос четвертые торги подряд.

Российские власти пока решили не возвращаться к нормативам обязательной продажи валютной выручки, решив обойтись мониторингом действий экспортеров, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. По их сведениям, договоренность не устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и не вводить ограничения на движение капитала была достигнута на встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства и председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

Комментируя статью в "Ведомостях" относительно обсуждения ситуации на внутреннем валютном рынке, главный аналитик ИФК "Солид" Дмитрий Донецкий отмечает, что было принято наилучшее решение в текущей ситуации. "Вместо "тяжелой артиллерии" в виде обязательной продажи валютной выручки власти договорились с самими экспортерами, чтобы они увеличили продажи валюты, не оговаривая объемы. Тем самым, курс рубля должен постепенно укрепиться до 85-90 руб. за доллар или как минимум остаться на текущих уровнях. Если же вновь будет очередной виток девальвации нацвалюты выше 100 руб. за доллар, то в таком случае власти уже прибегнут к более "тяжелым" методам стабилизации, включая обязательную продажу валютной выручки", - считает он.