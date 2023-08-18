Цена нефти Brent завершает неделю снижением на уровне $84,04 за баррель

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть стабильны на торгах в пятницу, но завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая, а также сигналов о возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 по московскому времени в пятницу составляет $84,04 за баррель, что на $0,08 (0,1%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $0,67 (0,8%) до $84,12 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,04 (0,05%), до $80,43 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $1,01 (1,3%), до $80,39 за баррель.

На прошлой неделе цены на нефть поднимались до максимумов с начала 2023 года благодаря ожиданиям "мягкой посадки" американской экономики, отмечает редактор издания Sevens Report Research Тайлер Ричи.

По его словам, новостной поток этой недели был "менее воодушевляющим для нефтяного рынка, поскольку новая волна опасений в отношении китайского рынка недвижимости и экономики КНР в целом охладили оптимизм инвесторов в отношении экономического роста".

Сильные статданные из США, опубликованные на этой неделе, ослабили надежды инвесторов на завершение цикла подъема ставки в США, что привело к скачку доходностей десятилетних US Treasuries до максимума с 2007 года.

Доходности казначейских облигаций указывают на то, что ставка ФРС будет держаться на более высоком, чем ожидалось, уровне, причем, дольше, чем предполагалось, и это будет сдерживать экономический рост, а также негативно влиять на спрос на нефть в ближайшие месяцы и кварталы, сказал Ричи Market Watch.

С начала этой недели Brent подешевела более чем на 3%, WTI - более чем на 2%.