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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Brent подорожала до $85,3 за баррель

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут после снижения по итогам прошлой недели, зафиксированного впервые с июня.

К 8:20 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,55%), до $85,27 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,68 (0,8%) до $84,8 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,53 (0,65%), до $81,78 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,86 (1,1%), до $81,25 за баррель.

Срок биржевого обращения сентябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые октябрьские фьючерсы подорожали в ходе торгов на $0,47 (0,58%), до $81,13 за баррель.

По итогам прошлой недели стоимость как Brent, так и WTI снизилась на 2,3% на опасениях падения спроса в КНР.

Сокращение добычи странами ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией поддерживает цены на нефть, однако ситуация в Китае, экономика которого ослабляется, служит противовесом на рынке, сказал Marke Watch аналитик Kpler Мэт Смит. "Саудовская Аравия снижает добычу, рассчитывая, что сокращение предложения нефти устранит "медведей" и поддержит цены, однако экономические проблемы КНР ограничивают перспективы роста спроса на сырье", - объяснил он.

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