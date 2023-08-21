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My.Games начала переговоры о продаже сервиса Boosty

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Компания My.Games планирует продать сервис монетизации контента Boosty до конца года, покупателем может стать интернет-холдинг VK, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на медиарынке.

По их сведениям, My.Games собирается провести реструктуризацию сервиса, рамках которой платформу переведут на отдельное российское юрлицо, которое будет продано. На сервис уже есть несколько потенциальных покупателей.

Один из источников газеты на медиарынке полагает, что сервис может быть продан VK: "Это позволило бы холдингу интегрировать платформу c VK Donut и привлечь новую аудиторию авторов и создателей контента". В компании отказались от комментариев.

My.Games ранее принадлежала VK, который продал ее в сентябре 2022 года за $642 млн управляющему LETA Capital Александру Чачаве. В декабре компания объявила об уходе с российского рынка.

По мнению инвестконсультанта "Финама" Тимура Нигматуллина, стоимость Boosty может составить от $10 млн. Аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын оценивает актив в $4-5 млн. Он считает, что Boosty может приобрести другой венчурный фонд с портфелем проектов в игровой индустрии.

Площадка была создана в 2019 году по аналогии с краудфандинговой платформой Patreon, заблокированной Роскомнадзором в 2022 году. Разработкой занималась Mail.ru Group, сервис для стримеров Donation Alerts (входит в My.Games) отвечал за тестирование Boosty. Площадка позволяет осуществлять ежемесячные платежи потребителей контента автору, который определяет уровни подписки, их наполнение и стоимость доступа. Ежемесячная аудитория Boosty, по данным SimilarWeb, составляет порядка 20 млн пользователей.

Patreon VK Mail.ru Group LETA Capital Александр Чачава Boosty My.Games
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