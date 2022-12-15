Владелец My.Games разделит ее бизнес на российский и международный

Международный бизнес прекратит работу в РФ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Владелец My.Games Александр Чачава проведет реструктуризацию своих игровых активов, разделит бизнес компании на российскую и международную части, говорится в сообщении компании.

Реструктуризацию планируется завершить в ближайшие несколько месяцев, уточняется в сообщении.

В рамках реструктуризации часть бизнеса My.Games, генерирующая выручку на российском рынке, будет выделена в отдельную независимую компанию - Astrum Entertainment, которая станет новым обладателем лицензий для издательства игр в России, включая текущие лицензии на ПК-игры от внешних разработчиков. Новая компания сохранит все текущие команды, вовлеченные в работу с данными проектами, уточняется в сообщении.

Российский бизнес будет передан в совместное предприятие с игровой компанией Innova, которая с 2006 года специализируется на локализации и оперировании ПК-игр на территории России. Innova станет контролирующим и управляющим лицом созданного СП.

В свою очередь, международный разработчик и издатель My.Games в результате реструктуризации прекратит свою деятельность на территории России и полностью cфокусируется на международном развитии бизнеса и продолжит заниматься разработкой мобильных, ПК и консольных продуктов, а также издательством на ключевых зарубежных рынках и усиливать работу с новыми партнерами из MENA, Латинской Америки, Индонезии и Индии.

Управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава в сентябре приобрел My.Games у интернет-компании VK за $642 млн. Сделка включает все активы My.Games, включая принадлежащие компании студии и игровые продукты. При этом VK продолжит развивать собственные игровые сервисы под брендом VK Play.

My.Games разрабатывает и издает игры для ПК, консолей и мобильных устройств (в портфеле больше 150 игр), а также продает игры через свой магазин приложений. У нее 12 региональных офисов и представительств в РФ, Европе, США и Азии.