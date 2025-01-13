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Goldman Sachs ждет роста рынка акций Китая в 2025 году на 20%

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs прогнозируют рост рынка акций Китая на 20% в 2025 году. Таким образом, они продолжают придерживаться оптимистичной позиции, несмотря на продолжающееся падение фондовых индексов, отмечает Bloomberg.

На прошлой неделе индикатор MSCI China перешел в "медвежью" фазу, поскольку его падение с октября превысило 20%. Индекс CSI 300 потерял более 5% за первые семь торговых сессий 2025 года, что является худшим показателем с 2016 года, напоминает Bloomberg.

"Настроения инвесторов и ликвидность могут начать улучшаться в конце первого квартала после повышения ясности в отношении тарифов и политики", - полагают эксперты.

Goldman Sachs сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций китайских интернет-ритейлеров, представителей СМИ и здравоохранения. Рейтинг для бумаг компаний, оказывающих услуги потребителям, они подняли также до "выше рынка".

Goldman Sachs Китай MSCI China
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