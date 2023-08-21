Цены производителей в ФРГ в июле упали максимально с 2009 года

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Цены производителей в Германии в июле упали на 6% в годовом выражении после повышения на 0,1% в июне, сообщило статистическое управление Destatis. Снижение показателя является максимальным с 2009 года, отмечает Financial Times.

Цены производителей снизились на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем (-0,3% в июне).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал падение цен на 5,1% в годовом выражении и уменьшение на 0,2% в помесячном.

Снижение цен производителей обусловлено, главным образом, падением стоимости энергоносителей по сравнению с прошлогодними максимумами, составившим 19,3%. Оптовые цены на электроэнергию рухнули на 30%.

Без учета энергоносителей цены производителей выросли на 2% в годовом выражении.

Стоимость продуктов питания повысилась в июле на 9,2%, автомобилей - на 5,1%. Промежуточные товары подорожали на 3,4%, средства производства - на 5,5%.