Миллер отметил, что РФ и КНР наращивают потребление газа, а Европа сокращает

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия и Китай наращивают потребление газа, в то время как в Европе оно падает, отметил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Миллер напомнил, что "важным индикатором состояния экономики является потребление энергоресурсов".

"Что касается российского рынка, то за первые восемь месяцев поставки газа отечественным потребителям по газотранспортной системе "Газпрома" превысили прошлогодний уровень", - заявил газовик.

"Мы видим, что растет газовый рынок Китая. Импорт газа Китаем за восемь месяцев текущего года увеличился. И более половины прироста этих импортных поставок на китайский рынок обеспечил "Газпром", - добавил он.

Миллер отметил, что на главном направлении российских поставок - "Силе Сибири" - концерн "планомерно повышает суточную производительность". "Но самое главное - мы создаем новые газотранспортные маршруты. В частности, это "дальневосточный" маршрут, по которому мы в прошлом году подписали контракт на поставку и подписали соглашение. Таким образом, "Газпром" увеличит поставки газа на китайский рынок. И мы знаем, что китайский рынок является чрезвычайно конкурентоспособным для нашего газпромовского газа", - отметил он.

"В Европе потребление газа падает второй год подряд. В 2022 году оно сократилось на 56 млрд куб. м газа. А за восемь месяцев этого года, по отношению к аналогичному периоду 2022 года, - на 26 млрд куб. м. О причинах кризиса в Европе мы с вами говорили неоднократно", - также заявил глава концерна.

Говоря о вводе объектов Восточной газовой программы, Миллер отметил, что на Чаяндинском месторождении в Якутском центре газодобычи в 2023 году завершается сооружение ключевых объектов обустройства. "До конца следующего года, точно по плану, мы выведем месторождение на плановую проектную мощность", - сказал он.

"В Иркутском центре газодобычи на Ковыктинском месторождении в текущем году запустим вторую по счету установку комплексной подготовки газа. Одновременно с развитием добычных мощностей мы в этом году вводим около 800 км лупингов газопровода "Сила Сибири" на участке от Чаянды до Благовещенска. Расширяем мощности компрессорных станций на этом участке", - добавил Миллер.