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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

Саудовская Аравия и РФ в июле резко сократили экспорт нефти в Китай

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Китай в июле значительно снизил закупку нефти у своих ключевых экспортеров - России и Саудовской Аравии, объемы частично компенсировали другие страны - Ирак, Оман, Ангола и Кувейт, сообщает таможня КНР.

Экспорт из Саудовской Аравии в прошлом месяце упал на 28,4% к июню - до 5,65 млн тонн. Таким образом, среднесуточный объем поставок в июне составил 182 тыс. тонн против 264 тыс. тонн месяцем ранее, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 1,33 млн б/с по сравнению с 1,93 млн б/с в июне.

Поставки нефти из РФ в Китай в прошлом месяце составили 8,07 млн тонн, что на 23,2% меньше, чем в июне. Таким образом, среднесуточный экспорт в июне составил 260 тыс. тонн против 350 тыс. тонн месяцем ранее, или 1,9 млн б/с по сравнению с рекордными 2,56 млн б/с в июне.

Расходы Пекина на нефть из РФ в июле составили $4,069 млрд против $5,226 млрд в июне, однако средняя стоимость барреля российской нефти при экспорте в КНР была слегка выше - $69,11 против $68,18.

В целом Китай в июле снизил импорт нефти относительно июня на 16,1%, до 43,69 млн тонн нефти. В среднесуточном выражении объем поставок нефти в Китай в прошлом месяце оказался самым низким с января текущего года - 1,409 млн тонн в сутки, с коэффициентом баррелизации в 7,3 - 10,287 млн б/с. При этом в предыдущие два месяца Поднебесная закупала нефть практически рекордными темпами. Активность поставок была обусловлена наращиванием коммерческих запасов нефти в КНР, которые, по оценке МЭА, в первом полугодии увеличились на 47,8 млн баррелей.

Помимо РФ и Саудовской Аравии заметно снизили поставки нефти и другие экспортеры: Малайзия (в 1,6 раза, до 3,87 млн тонн), ОАЭ (на 13,8%, до 3,51 млн тонн), Бразилия (на 18,6%, до 2,75 млн тонн). Однако ряд государств в июле смог нарастить экспорт нефти в КНР: Ирак (на 31,9%, до 5,4 млн тонн), Оман (на 11,8%, до 3,49 млн тонн), Ангола (на 32%, до 2,44 млн тонн), Кувейт (на 15%, до 2,27 млн тонн).

В целом за первые семь месяцев 2023 года Китаем было импортировано 325,75 млн тонн нефти, что на 12,4% больше в годовом выражении. При этом в денежном выражении показатель снизился на 12,3%, до $187,3 млрд.

По итогам семи месяцев РФ лидирует по объему поставок нефти в Китай - 60,664 млн тонн. Далее следует Саудовская Аравия - 52,167 млн тонн, Ирак - 34,93 млн тонн, Малайзия - 29,469 млн тонн, ОАЭ - 25,022 млн тонн.

Рост экономики Китая после снятия ограничительных мер является одним из главных драйверов мирового энергетического рынка в 2023 году. По оценке международных рейтинговых агентств, на КНР придется большая часть показателя роста спроса на нефть в текущем году, который в настоящее время прогнозируется в размере до 2,3 млн б/с.

Китай Саудовская Аравия
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