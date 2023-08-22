Мировой выпуск стали в июле вырос на 6,6%
Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июле 2023 года увеличилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 158,5 млн тонн, сообщила организация.
В январе-июле выпуск металла понизился на 0,1%, до 1,103 млрд тонн.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 5,8% в годовом выражении, до 6,3 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|июль 2023
|Динамика к июлю 2022
|Январь-июль 2023
|Динамика к январю-июлю 2022
|Всего (63 страны)
|158,5
|6,6%
|1 103,2
|-0,1%
|Страны ЕС (27), всего
|10,3
|-7,1%
|76,7
|-10,3%
|Россия, страны СНГ, Украина
|7,4
|9,3%
|51,2
|-0,8%
|Россия
|6,3*
|5,8%
|44,2
|2%
|Китай
|90,8
|11,5%
|626,5
|2,5%
|Индия
|11,5
|14,3%
|79,9
|9,0%
|Япония
|7,4
|0,9%
|51,2
|-3,9%
|США
|6,9
|0,5%
|46,8
|-2,3%
|Южная Корея
|5,7
|-9,0%
|39,4
|-1,8%
|Германия
|3,0
|-0,5%
|21,5
|-4,6%
|Турция
|2,9
|6,4%
|18,8
|-13,5%
|Бразилия
|2,7
|-4,7%
|18,6
|-8,6%
|Иран
|2,0
|-1,5%
|18,1
|4,1%
* - Предварительные данные