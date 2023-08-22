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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Мировой выпуск стали в июле вырос на 6,6%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июле 2023 года увеличилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 158,5 млн тонн, сообщила организация.

В январе-июле выпуск металла понизился на 0,1%, до 1,103 млрд тонн.

Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 5,8% в годовом выражении, до 6,3 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

июль 2023 Динамика к июлю 2022 Январь-июль 2023 Динамика к январю-июлю 2022
Всего (63 страны) 158,5 6,6% 1 103,2 -0,1%
Страны ЕС (27), всего 10,3 -7,1% 76,7 -10,3%
Россия, страны СНГ, Украина 7,4 9,3% 51,2 -0,8%
Россия 6,3* 5,8% 44,2 2%
Китай 90,8 11,5% 626,5 2,5%
Индия 11,5 14,3% 79,9 9,0%
Япония 7,4 0,9% 51,2 -3,9%
США 6,9 0,5% 46,8 -2,3%
Южная Корея 5,7 -9,0% 39,4 -1,8%
Германия 3,0 -0,5% 21,5 -4,6%
Турция 2,9 6,4% 18,8 -13,5%
Бразилия 2,7 -4,7% 18,6 -8,6%
Иран 2,0 -1,5% 18,1 4,1%

* - Предварительные данные

сталь РФ
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