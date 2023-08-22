Мировой выпуск стали в июле вырос на 6,6%

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в июле 2023 года увеличилось на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 158,5 млн тонн, сообщила организация.