"Северсталь" отметила рост потребления стали в России в I полугодии на 8%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Емкость рынка металлопроката в России в первом полугодии 2023 года выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 23,19 млн тонн, говорится в обзоре, подготовленном аналитиками "Северстали".

Увеличение потребления металла в строительном сегменте составило 11% (до 18,18 млн тонн). Основными драйверами спроса остаются господдержка строительства социального и коммерческого жилья, стабильный интерес к складской недвижимости и индивидуальное жилое строительство, в том числе при поддержке специальных ипотечных банковских программ.

В машиностроении рост оказался на уровне 5% (до 2,36 млн тонн) за счет восстановления сегментов автомобилестроения и ж/д машиностроения, где отмечается увеличение производства легковых авто и высокий спрос на вагоны. При этом эксперты компании отмечают сохранение высокой конкуренции со стороны китайских производителей в поставках готовой техники.

Потребление со стороны энергетического сектора просело за полугодие на 6% и составило 2,66 млн тонн.