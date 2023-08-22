Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Brent подешевела до $83,9 за баррель

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться днем во вторник на опасениях в отношении китайской экономики.

К 14:18 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 57 центов (0,67%), до $83,89 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к к 14:07 по Москве дешевели на бирже NYMEX на 32 цента (0,4%) и составили $80,4 за баррель. Срок действия сентябрьских фьючерсов на американский бенчмарк истекает с завершением торгов во вторник. Более активно торгуемые октябрьские контракты дешевеют на 43 цента (0,54%), до $79,69 за баррель.

Экономическая неопределенность в Китае продолжает сказываться на перспективах спроса. Меры поддержки со стороны Пекина пока не убедили инвесторов в ускорении восстановления экономики второго по величине импортера нефти в мире, отмечает Trading Economics.

Участники рынка ожидают публикации данных Американского института нефти (API) о запасах в США во вторник. В среду официальную статистику обнародует Минэнерго.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insight, в среднем ожидают снижения резервов нефти за неделю на 4,24 млн баррелей, бензина - на 1,15 млн баррелей. Запасы дистиллятов, по их оценкам, практически не изменятся.

Кроме того, трейдеры ждут публикации в среду предварительных значений индексов менеджеров закупок (PMI) в Штатах за август и новостей с ежегодного экономического симпозиума Федерального резервного банка Канзаса, который состоится 24-26 августа в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг).

Brent API WTI Минэнерго США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спецкомиссия Nasdaq повторно оставила в силе решение о делистинге акций Ozon

Спецкомиссия Nasdaq повторно оставила в силе решение о делистинге акций Ozon

Минэнерго рекомендовало сдерживать мелкооптовые цены на ДТ в аграрных регионах

Минэнерго рекомендовало сдерживать мелкооптовые цены на ДТ в аграрных регионах

S&P вслед за Moody's понизило рейтинги ряда американских банков

S&P вслед за Moody's понизило рейтинги ряда американских банков

Brent торгуется у $84,3 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });