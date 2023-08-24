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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Brent подорожала до $83,4 за баррель

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли днем в четверг к росту на фоне высокого потребления.

К 14:47 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 14 центов (0,17%), до $83,35 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 8 центов (0,1%), до $78,97 за баррель.

На спотовом рынке нефти сохраняется высокий спрос, отмечает специалист RBC Capital Markets по стратегии на сырьевых рынках Майкл Тран, на которого ссылается MarketWatch.

По словам Трана, объемы переработки в мире растут примерно на 2,2 млн баррелей в сутки год к году. При этом крупные рынки, включая Китай, США и Европу, испытывают трудности с наращиванием запасов нефтепродуктов - это говорит о том, что спрос наверняка выше, чем ожидалось ранее.

Brent WTI США Китай
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