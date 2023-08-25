Белоруссия повысила экспортные цены на сливочное масло для РФ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии изменило минимальные экспортные цены на сливочное масло, которое поставляется в Россию.

В соответствии с постановлением Минсельхозпрода, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, с 25 августа минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью 80% и более составляет 440 российских рублей за 1 кг (ранее - 430 рублей), жирностью от 72% до 80% – 390 российских рублей за 1 кг (380 рублей).

Действующие цены на иную молочную продукцию и мясо крупного рогатого скота при поставках в РФ не изменились.

В соответствии с ранее принятым решением белорусского правительства, Минсельхозпрод с июня 2022 года устанавливает минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров в зависимости от определенного рынка сбыта: для России, для стран ЕАЭС (кроме России), для стран СНГ (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана) и Грузии, для Азербайджана, для стран вне СНГ (кроме Грузии).