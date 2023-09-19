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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Белоруссия снова повысила экспортные цены на сливочное масло для России

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии изменило минимальные экспортные цены на сливочное масло, которое поставляется в Россию. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на национальном правовом портале.

В соответствии с постановлением, с 19 сентября минимальная стоимость поставок сливочного масла жирностью 80% и более составляет 460 российских рублей за 1 кг (ранее - 440 рублей), жирностью от 72% до 80% - 410 российских рублей за 1 кг (390 рублей).

Действующие цены на иную молочную продукцию и мясо крупного рогатого скота при поставках в Россию сохранены на прежнем уровне.

В предыдущий раз экспортные цены на сливочное масло изменялись с 25 августа 2023 года, тогда они были повышены на 10 российских рублей.

В соответствии с ранее принятым решением белорусского правительства, Минсельхозпрод с июня 2022 года устанавливает минимальные экспортные цены на ряд продовольственных товаров в зависимости от определенного рынка сбыта: для России, для стран ЕАЭС (кроме России), для стран СНГ (кроме стран ЕАЭС и Азербайджана) и Грузии, для Азербайджана, для стран вне СНГ (кроме Грузии).

СНГ Белоруссия Минсельхозпрод
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