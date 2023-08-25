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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Индекс британского потребдоверия в августе неожиданно вырос

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в августе неожиданно вырос благодаря ослаблению инфляционного давления в стране.

Значение показателя уменьшилось до минус 25 пунктов с минус 30 пунктов в июле, говорится в отчете GfK NOP Ltd.

Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали его сохранения на уровне минус 30 пунктов.

"Импульс к росту потребительского доверия вернулся в августе. Хотя финансовый пульс страны все еще слаб, признаки оптимизма в это сложное время приветствуются", - отмечает директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон.

Для сравнения: в августе 2022 года индикатор находился на отметке минус 44 пункта.

Все пять составляющих индекса доверия выросли в текущем месяце по сравнению с июлем.

Индикатор ожиданий британцев в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев поднялся до минус 3 пунктов с минус 7 пунктов в предыдущем месяце. Год назад его значение составляло минус 31 пункт.

Инфляция в Британии в июле замедлилась до минимальных с февраля 2022 года 6,8% в годовом выражении.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев увеличился до минус 30 пунктов с минус 33 пунктов в июле.

Индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, в этом месяце увеличился на 1 пункт, до минус 31 пункта.

В исследовании GfK, проводившемся по поручению Европейской комиссии, приняли участие свыше 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

Великобритания
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