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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:44

Индекс британского потребдоверия в июне вырос до максимума с января 2022 года

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Индекс потребительского доверия в Великобритании в июне вырос по итогам пятого месяца подряд – до максимума с января 2022 года, свидетельствуют данные GfK NOP Ltd.

Значение показателя увеличилось до минус 24 пунктов по сравнению с минус 27 пунктами в мае. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение до минус 26 пунктов.

"Потребительское доверие в Британии увеличивается, несмотря на серьезные экономические проблемы, связанные с повышением стоимости жизни, двузначным ростом цен на продукты и повышением ставок по ипотеке", - отметил директор по клиентским стратегиям GfK Джо Стейтон.

Три из пяти составляющих индекса доверия выросли в этом месяце по сравнению с маем.

В частности, индикатор ожиданий в отношении личных финансов на ближайшие 12 месяцев повысился до минус 1 пункта с минус 8 пунктов, вплотную подойдя к положительной территории впервые с декабря 2021 года.

Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации в стране в следующие 12 месяцев вырос до минус 25 пунктов с минус 30 пунктов.

В то же время индикатор, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, немного снизился.

В исследовании GfK, проводившемся с 1 по 14 июня по поручению Европейской комиссии, приняли участие свыше 2 тыс. британцев не моложе 16 лет.

Великобритания
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