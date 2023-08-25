Marubeni готовится к Pre-FEED проекта производства электронного метана в Перу

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Японская Marubeni вместе с Peru LNG S.R.L. и Osaka Gas Co. подписали соглашение о совместном исследовании для начала проведения предварительных проектно-изыскательных работ (Pre-FEED) проекта по производству в Перу электронного метана из зеленого водорода.

Согласно пресс-релизу Marubeni, Pre-FEED будет включать обсуждение условий закупок возобновляемой энергии и сырья, в том числе CO2, технические исследования для строительства завода, а также оценку технико-экономических показателей. После анализа полученных данных стороны оценят, можно ли принять инвестиционное решение к 2025 году с целью запустить производство и продажу электронного метана к 2030 году.

Компании начали совместные исследования для проекта метанирования - производства электронного метана из зеленого водорода и углекислого газа (CO2), в июле 2022 года. В ходе первоначального исследования Marubeni, PERU LNG и Osaka Gas установили, что источники возобновляемой энергии в Перу (солнечная, ветровая и гидроэнергетика), а также мощности расположенного на территории проекта терминала по сжижению природного газа позволяют производить 60 тыс. тонн электронного метана в год по конкурентоспособной цене. Поскольку электронный метан имеет тот же состав, что и природный газ, он может использовать существующую инфраструктуру и объекты, такие, как газопроводы.

Электронный метан получается из неископаемых источников энергии, таких, как "зеленый" водород, вырабатываемый в процессе электролиза с использование электроэнергии из возобновляемых источников.

Marubeni Corporation - японская многопрофильная компания, основной сферой деятельности которой является добыча металлов, углеводородов и других полезных ископаемых. Является одним из акционеров японского консорциума SODECO, владеющего 30%-ной долей в проекте "Сахалин-1".

Osaka Gas Corporation является второй по величине газовой компанией в Японии (занимает 24% газового рынка страны) и ключевым поставщиком газа японским потребителям. Компания реализует поставки сжиженного природного и нефтяного газа, электрической и тепловой энергии. Она импортирует СПГ из Индонезии, Малайзии, Катара, Австралии, Омана. Osaka Gas принадлежит более 60 тыс. км распределительных газопроводов.

Peru LNG S.R.L. - компания, производящая СПГ в Перу. Она принадлежит Hunt Oil Company (50%), SK Energy (20%), Shell (SPB: RDS.A) (20%) и Marubeni (10%). Компания эксплуатирует первый в Южной Америке завод по сжижению природного газа мощностью 4,4 млн тонн СПГ в год.