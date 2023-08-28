УАЗ обдумывает запуск сборки автомобилей в Узбекистане

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) может запустить сборку автомобилей на базе технопарка "Чирчик" в Ташкентской области Узбекистана, сообщила пресс-служба технопарка.

"Представители УАЗ заявили о намерении запустить сборку автомобилей в Узбекистане и рассматривают для этого технопарк", - говорится в сообщении.

Прошли переговоры, на которых представители технопарка и УАЗа обсудили перспективы сотрудничества.

"Представителям российского автопроизводителя дана подробная информацию о деятельности технопарка, а также о возможностях его резидентов", - отмечается в сообщении.

Глава Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в марте 2022 года приняли участие в торжественном запуске строительства химико-индустриального технопарка "Чирчик" в Ташкентской области, создаваемом при участии российского технополиса "Химград" в Татарстане.

Технопарк предназначен для локализации производств зарубежных и местных компаний на территории Узбекистана. На его общей площади в 29 гектаров имеется развитая инженерная инфраструктура.