Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

УАЗ обдумывает запуск сборки автомобилей в Узбекистане

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) может запустить сборку автомобилей на базе технопарка "Чирчик" в Ташкентской области Узбекистана, сообщила пресс-служба технопарка.

В РоссииВ Узбекистане открылся второй технопарк для локализации производств российских компанийЧитать подробнее

"Представители УАЗ заявили о намерении запустить сборку автомобилей в Узбекистане и рассматривают для этого технопарк", - говорится в сообщении.

Прошли переговоры, на которых представители технопарка и УАЗа обсудили перспективы сотрудничества.

"Представителям российского автопроизводителя дана подробная информацию о деятельности технопарка, а также о возможностях его резидентов", - отмечается в сообщении.

Глава Татарстана Рустам Минниханов и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в марте 2022 года приняли участие в торжественном запуске строительства химико-индустриального технопарка "Чирчик" в Ташкентской области, создаваемом при участии российского технополиса "Химград" в Татарстане.

Технопарк предназначен для локализации производств зарубежных и местных компаний на территории Узбекистана. На его общей площади в 29 гектаров имеется развитая инженерная инфраструктура.

УАЗ Узбекистан Чирчик
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МосБиржа проработает вопрос запуска торгов рупией

МосБиржа проработает вопрос запуска торгов рупией

Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%

Силуанов допустил, что инфляция в РФ в 2023 году составит около 6%

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

Казаньоргсинтез отказался от иска к Siemens на 9,5 млрд руб.

ТМХ принял решение о редомициляции головной компании с Кипра

ТМХ принял решение о редомициляции головной компании с Кипра

ТМХ в сентябре намерен оспорить санкции США против "Метровагонмаша"

Иск к Synergetic на 11 млрд рублей связан со спором о торговом слогане

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки

Российские банки приостановят выдачу сельской ипотеки

Глава ВТБ Костин стал председателем совета директоров ОСК

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });