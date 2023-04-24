В Узбекистане открылся второй технопарк для локализации производств российских компаний

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Узбекский госхолдинг "Узкимесаноат" совместно с технополисом "Химград" (Татарстан) 24 апреля открыли в узбекском городе Джизаке одноименный технопарк, сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Технопарк "Джизак" наделен статусом свободной экономической зоны. Площадкой для его создания выбрана территория предприятия Jizzax Plastmassa.

"Технопарк предназначен для локализации производств российских компаний на территории Республики Узбекистан и усиления кооперации между узбекскими и российскими производственными компаниями", - говорится в сообщении.

Согласно разработанному "Химградом" мастер-плану, площадь технопарка составляет 13,6 га, общая площадь объектов реконструкции и нового строительства - 72 тысячи кв. метров. Площадка в Джизаке имеет комплексную инженерную инфраструктуру. В технопарке планируется разместить не менее 36 компаний-резидентов, земельные участки и помещения будут предоставлять им на праве аренды либо выкупа.

"Джизак" - второй совместный технопарк Татарстана и Узбекистана. Первый технопарк - "Чирчик" - был открыт в марте 2022 года в городе Чирчике. По данным пресс-службы главы Татарстана, в настоящее время в технопарке "Чирчик" реализуется 20 инвестиционных проектов с совокупными инвестициями $127 млн.

Технополис "Химград" - один из первых индустриальных парков в России.