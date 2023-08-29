Brent подорожала до $85,13 за баррель

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту на торгах во вторник днем, инвесторы следят за приближением урагана "Идалия" к побережью Флориды.

К 14:09 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,71 (0,84%) - до $85,13 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,69 (0,86%) - до $80,79 за баррель

Накануне Brent подешевела на 0,1%, WTI подорожала на 0,3%.

"Рынок нефти остается в узком диапазоне, получая поддержку за счет дефицита топлива, - написал глава отдела стратегии Saxo Bank Оле Хансен. - Сильная сессия в Азии поддерживает настроение трейдеров, но в целом рынок никуда не торопится в ближайшее время".

Внимание трейдеров направлено на тропический шторм "Идалия", который, как ожидается, перерастет в ураган в восточной части Мексиканского залива и в среду обрушится на западное побережье Флориды. Природное бедствие может повлиять на часть операций по добыче нефти в Мексиканском заливе, однако "пока похоже на то, что оно больше является угрозой спросу, чем предложению", сказал MarketWatch главный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.