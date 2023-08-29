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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Гохран 28 сентября проведет торги по продаже алмазов стартовой ценой $2,45 млн

Гохран 28 сентября проведет торги по продаже алмазов стартовой ценой $2,45 млн
Архивное фото
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Гохран 28 сентября проведет четвертый в 2023 году аукцион по продаже на внутреннем рынке алмазов (за исключением алмазов спецразмеров, то есть 10,8 карата и более), говорится в сообщении ведомства.

На аукцион выставлены лоты начальной стоимостью $2,45 млн и общей массой 84,8 тысячи карат.

Предыдущий аукцион по продаже алмазов, состоявшийся в конце июня, принес $11,5 млн при стартовой цене $9,23 млн, были проданы все выставленные лоты.

Поступления от реализации драгкамней и драгметаллов в бюджет этого года ожидаются на уровне 2,5 млрд рублей.

Входящий в систему Минфина Гохран России отвечает за ценности государственного фонда, куда входят драгоценные металлы и камни, а также изделия из них. В рамках управления фондом Гохран покупает и продает ценности, включая добытые на территории России необработанные алмазы.

Гохран Минфин
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