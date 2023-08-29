Google будет продавать доступ к новым данным сервиса карт компаниям из сферы ВИЭ

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Google планирует продавать лицензии на данные сервиса карт компаниям, реализующим проекты в сфере возобновляемой энергетики, передает CNBC.

В частности, Google намерен продавать доступ к новым интерфейсам программирования приложений (API) с информацией, связанной с солнечной энергией и качеством воздуха, говорится в материалах, с которыми ознакомился телеканал. API используются для обмена данными между приложениями.

Компания в том числе выведет на рынок Solar API, который смогут использовать установщики солнечных панелей (например, SunRun и Tesla Energy) и проектные бюро в области солнечной энергетики (например, Aurora Solar). Google также видит перспективы сотрудничества с компаниями из сферы недвижимости, такими как Zillow Group и Redfin Corp., гостиничными сетями вроде Marriott International и коммунальными операторами, такими как PG&E Corp..

Solar API среди прочего откроет доступ к данным ориентированного на потребительский сектор пилотного проекта Project Sunroof - калькулятора, позволяющего рассчитать экономию за счет использования солнечной энергии и мощность солнечных панелей для дома по конкретному адресу.

Google планирует продавать API-доступ к данным по конкретным зданиям, а также данным по всем зданиям в определенном городе или округе. Согласно одному из документов, компания располагает данными о более чем 350 млн зданий. В 2017 году в контексте Project Sunroof она говорила о 60 млн зданий.

Согласно одному из внутренних документов, выручка от лицензирования "солнечных" API в первый год после запуска может составить $90-100 млн.

Другой интерфейс - Air Quality API - позволит запрашивать данные о качестве воздуха, в том числе загрязняющих веществах, а также касающиеся здоровья рекомендации для конкретных локаций.

Сейчас Google лицензирует навигационный API в пользу таких компаний, как Uber Technologies, которая в 2019 году заявляла о выплате Google за соответствующие услуги $58 млн за три года.

Google не раскрывает финансовые показатели сервиса карт. В 2021 году аналитик Morgan Stanley Брайан Новак говорил CNBC, что этот сервис традиционно входит в число наиболее "недомонетизированных" продуктов компании. Тогда банк ожидал, что сервис принесет компании $11,1 млрд в 2023 году.