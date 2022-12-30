"Коммерсантъ" узнал о планах VK, Яндекс, Сбербанк и Ростелеком создать новую мобильную ОС

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - VK, "Яндекс", Сбербанк и ПАО "Ростелеком" планируют учредить компанию-разработчика мобильной операционной системы на базе открытого кода Android, а также платформы совместимых с ней мобильных сервисов, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

Новая ОС будет нацелена на потребительский сегмент, а сервисы должны будут заменить Google Mobile Services (популярные приложения и API для устройств Android).

В VK, "Яндексе" и "Ростелекоме" от комментариев газете отказались, в Сбербанке и Минцифры не ответили на запросы.

По словам одного из источников, формально пока консорциума нет, однако компании готовы объединиться для разработки платформы, "чтобы их приложения обладали адекватным функционалом".

При этом разработка новой ОС не противоречит планам "Ростелекома" по развитию экосистемы на базе ОС "Аврора", которая будет использоваться в корпоративном и госсекторе.

Запустить платформу мобильных сервисов для ОС на Android будет дешевле, чем для ОС "Аврора", считают источники: с одной стороны, большинство приложений отечественных разработчиков уже и так приспособлены под Android, а с другой - VK в этом году уже запустила магазин приложений RuStore. При этом на разработку ОС на Android потребуется не более 1 года.