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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Перебои в авиасообщении Великобритании сохранятся в ближайшие дни

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Устранение неполадок в системе управления воздушным движением, возникших 28 августа, займет еще несколько дней, заявил тележурналистам министр транспорта Великобритании Марк Харпер.

Причину сбоя предстоит установить Национальной службе управления воздушным движением (NATS), однако в правительстве уверены, что это не было кибератакой, добавил министр.

Днем ранее NATS была вынуждена ограничить пропускную способность воздушного пространства страны из-за некой "технической проблемы", повлиявшей на работу автоматизированных диспетчерских систем, говорилось в заявлении регулятора.

Несмотря на то, что неполадки удалось устранить уже к полудню понедельника, пассажиры по-прежнему сталкиваются с перебоями в обслуживании на фоне смещения графика полетов.

По данным сервиса FlightRadar24, в результате сбоя в одном только аэропорту Хитроу было задержано 36 и отменен 31 рейс, а число отложенных и отмененных рейсов во втором по размеру аэротерминале страны, Гатвике, достигло 68 и 23 соответственно.

Произошедший инцидент относится к числу чрезвычайных обстоятельств, в связи чем авиакомпаниям не придется выплачивать пассажирам компенсацию, однако они обязаны предложить им возмещение расходов или возможность воспользоваться другим рейсом.

Хитроу Великобритания Марк Харпер NATS Минтранс Гатвик
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