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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Премьер Госсовета Китая выступил против политизации США экономических связей с КНР

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Премьер Госсовета Китая Ли Цян предупредил, что чрезмерная политизация Вашингтоном экономических связей с Китаем, выпячивание проблем нацбезопасности чреваты катастрофическими последствиями для мировой экономики, сообщило министерство коммерции КНР.

"Избыточная политизация и чрезмерное выпячивание вопросов национальной безопасности в экономических и торговых связях с Китаем не только серьезно влияют на отношения и взаимное доверие между двумя странами, но и наносят ущерб интересам предприятий и населения двух стран, могут оказать катастрофическое воздействие на мировую экономику", - сказал глава китайского правительства в ходе переговоров с находящейся в Китае с визитом министром торговли США Джиной Раймондо.

Он отметил, что здоровые и стабильные китайско-американские отношения выгодны не только двум странам, но и всему миру.

Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн на встрече с Раймондо выразил обеспокоенность введенными бывшим президентом США Дональдом Трампом тарифами на китайские товары, американским экспортным контролем, инвестиционными ограничениями и другими мерами, сообщило министерство.

В то же время, как сообщило минторговли США, Раймондо на встрече с Ли Цяном "подчеркнула приверженность США принятию мер, необходимых для национальной безопасности США, обеспечению справедливого и прозрачного отношения к американским компаниям и созданию равных условий для американских работников и бизнеса".

По пути следования из Пекина в Шанхай Раймондо заявила журналистам, что США ясно дали понять китайскому правительству, что экспортный контроль используется только в целях национальной безопасности, а не для получения конкурентных преимуществ, сообщило агентство Bloomberg.

Она отметила, что Китай отталкивает американские компании, делая инвестиции в его экономику рискованными.

"Есть традиционные проблемы, с которыми они привыкли иметь дело. И затем возникает целый ряд новых проблем, которые заставляет чувствовать, что Китай стал слишком рискованным для инвестиций", - сказала она.

Министр сообщила, что отклонила просьбы китайских официальных лиц о снижении тарифов, ослаблении экспортного контроля и отказа от планов ограничить некоторые формы американских инвестиций.

По словам Раймондо, достигнутые договоренности об обмене информацией направлены на повышение прозрачности и понимания законов США.

"Сам факт, что теперь у нас будет неформальное общение, что мы сможем снять телефонную трубку и поговорить, является шагом вперед", - сказал Раймондо. "Но это не значит, что, когда мы разговариваем, я собираюсь идти на компромисс или уступать. Это означает, что у нас есть шанс сократить количество просчетов и поделиться информацией", - пояснила она.

КНР США
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