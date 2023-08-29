"Интер РАО" в I полугодии сократило EBITDA и прибыль по МСФО

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Группа "Интер РАО" снизила чистую прибыль по МСФО в январе-июне этого года на 12%, до 67,8 млрд руб., следует из отчетности компании.

При этом показатель EBITDA за полугодие составил 88,4 млрд руб., сократившись на 13,8%. Во втором квартале "Интер РАО" получило EBITDA в размере 34,66 млрд руб. против 34,03 млрд руб. за аналогичный период 2022 г.

Выручка компании за полугодие увеличилась на 4,5%, до 657,4 млрд руб. Операционные расходы также выросли - на 7,4%, до 595,6 млрд руб.

Капитальные расходы "Интер РАО" в январе-июне составили 21,8 млрд руб. (+12,3%).

Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня достигли 272,9 млрд рублей по сравнению с 228,4 млрд руб. год назад.

Как пояснила компания, на динамику ее результатов повлиял рост энергопотребления, благоприятная ценовая конъюнктура на рынке на сутки вперед (РСВ), переориентация экспортных потоков "преимущественно на восточные направления", начало поставки по договорам модернизации, а также окончание действия классических договоров поставки мощности (ДПМ) по ряду объектов. Кроме того, эффект дало приобретение энергомашиностроительных активов в прошлом году, а также увеличение портфеля инжиниринговых заказов со стороны сетевого комплекса и расширение сбытовой клиентской базы.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 г. является "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 г. принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).