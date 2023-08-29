EBITDA "Металлоинвеста" в I полугодии упала до 100,4 млрд руб.

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - EBITDA АО ХК "Металлоинвест" в I полугодии сократилась до 100,4 млрд рублей по сравнению со 163,1 млрд рублей годом ранее, говорится в отчетности компании.

В 2022 году группа изменила подход к расчету показателя EBITDA - он не включает доходы и расходы, непосредственно не связанные с основной деятельностью, а также статьи, связанные с форс-мажорными и чрезвычайными обстоятельствами.

Выручка в январе-июне упала на 34%, до 219,2 млрд рублей. Выручка горнорудного сегмента при этом сократилась на 31%, до 150,4 млрд рублей по сравнению с 218,7 млрд рублей годом ранее, металлургического - на 30%, до 86,6 млрд рублей со 123,5 млрд рублей.

Чистая прибыль понизилась почти в четыре раза по сравнению с первым полугодием 2022 года, до 37,1 млрд рублей.

Значительное влияние на финансовые показатели группы в прошлом полугодии оказали мировые цены на железную руду и сталь, которые существенно упали во втором квартале 2022 года до уровня 2021 года и не восстановились в первом полугодии 2023 года. Падение мировых цен во втором квартале этого года происходило на фоне снижения спроса со стороны Китая и увеличения экспорта со стороны стран Азии, говорится в материалах "Металлоинвеста".

Компания напоминает, что из-за введенных в отношении "Металлоинвеста" и его дочерних компаний санкций группа практически прекратила поставки в Европу, которые за шесть месяцев 2022 года составили 104,393 млрд рублей.

"Группа находится в процессе адаптации, связанной с замещением выбывающих экспортных рынков, а также с изменением логистических цепочек", - говорится в отчетности.

На 30 июня 2023 года 100% "Металлоинвеста" принадлежало ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (которой владеет ООО "ХК ЮэСэМ").