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US Steel начинает due diligence сразу с несколькими возможными покупателями

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Американская сталелитейная компания United States Steel Corp. (US Steel) подписала соглашения о конфиденциальности с "несколькими третьими сторонами" и начнет делиться информацией в рамках процесса due diligence с претендентами на покупку всей компании или части ее активов, пишет The Wall Street Journal.

Главный исполнительный директор US Steel Дэвид Беррит и председатель совета директоров Дэвид Сазерленд отметили в письме к акционерам, что сталепроизводитель получил несколько предложений от других компаний и намерен увеличить стоимость своих активов в рамках честной и конкурентной процедуры.

"Мы не знаем, сколько времени займет эта процедура, однако совет директоров, руководство и сторонние консультанты стремятся поскорее ее завершить", - говорится в пресс-релизе.

Cleveland-Cliffs хотела приобрести US Steel более чем за $7 млрд. Предложение поддержал профсоюз работников компании United Steel Workers (USW). Однако руководство US Steel отклонило предложение, в том числе из-за того, что Cleveland-Cliffs отказалась подписать соглашение о неразглашении информации, полученной во время переговоров.

По мнению некоторых экспертов, сделка наверняка вызвала бы возражения со стороны антимонопольных регуляторов, поскольку в результате Cleveland-Cliffs получила бы слишком большую долю рынка стальной продукции в автомобильном секторе, в том числе в сегменте электромобилей.

Интерес к покупке US Steel также выражал американский промышленный холдинг Esmark, однако потом он отказался от этой идеи. СМИ также писали об интересе со стороны ArcelorMittal, второй по величине сталелитейной компании в мире.

За последние три месяца капитализация US Steel выросла почти в полтора раза, тогда как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 7,6%.

US Steel была образована в 1901 году при участии финансиста Джона Пирпонта Моргана и сталепромышленника Эндрю Карнеги и сыграла важную роль в индустриализации Штатов в XX веке. Она уже не относится к числу крупнейших американских компаний, но остается одним из ведущих сталепроизводителей. Ее основными клиентами являются автомобильные компании, производители бытовой техники и упаковки для пищевых продуктов.

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