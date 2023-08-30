"Интер РАО" хочет "сузить" набор раскрываемых данных

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" хотело бы скрыть часть раскрываемых данных, сообщил журналистам глава компании Борис Ковальчук.

"Мы хотели бы, чтобы не все параметры отчетности (раскрывались - ИФ), сузить перечень ввиду специфики деятельности различных компаний. Мы за то, чтобы публиковать какие-то базовые вещи, но мы бы не хотели раскрывать все нюансы, как это было раньше",- сказал он.

Накануне "Интер РАО" раскрыла отчетность по МСФО впервые с 2021 года. Компания снизила чистую прибыль по МСФО в январе-июне этого года на 12%, до 67,8 млрд руб.; показатель EBITDA за полугодие составил 88,4 млрд руб., сократившись на 13,8%. Во втором квартале "Интер РАО" получило EBITDA в размере 34,66 млрд руб. против 34,03 млрд руб. за аналогичный период 2022 года.

Выручка компании за полугодие увеличилась на 4,5%, до 657,4 млрд руб. Операционные расходы также выросли - на 7,4%, до 595,6 млрд руб.

Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня достигли 272,9 млрд руб. по сравнению с 228,4 млрд руб. год назад.

Как пояснила компания, на динамику ее результатов повлиял рост энергопотребления, благоприятная ценовая конъюнктура на рынке на сутки вперед (РСВ), переориентация экспортных потоков "преимущественно на восточные направления", начало поставки по договорам модернизации, а также окончание действия классических договоров поставки мощности (ДПМ) по ряду объектов. Кроме того, эффект дало приобретение энергомашиностроительных активов в прошлом году, а также увеличение портфеля инжиниринговых заказов со стороны сетевого комплекса и расширение сбытовой клиентской базы.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии.

Основным акционером компании на конец 2022 года является "Роснефтегаз" (26,37%), на долю "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%. Еще 8,57% на конец 2021 года принадлежало ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее "ФСК ЕЭС", ныне объединенная с ПАО "Россети"), а 34,24% находилось в свободном обращении (более свежих данных по этим долям нет).