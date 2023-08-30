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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Обращение "ЛУКОЙЛа" о выкупе у нерезидентов акций остается на рассмотрении властей

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Обращение "ЛУКОЙЛа" к российским властям о разрешении на выкуп акций НК у нерезидентов в настоящее время находится на рассмотрении.

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"Вопрос в работе. Сейчас федеральные органы власти свою позицию формируют. Там есть процедуры определенные", - сказал журналистам вице-премьер Александр Новак.

Он допустил, что другие компании сферы его ответственности также обращались с подобными просьбами. "Наверное, обращались. В последнее время нет, а в принципе, наверное, таких обращений много поступает. Комиссия работает специальная, которая рассматривает эти обращения", - добавил вице-премьер.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в июле "ЛУКОЙЛ" запросил разрешение на выкуп акций у нерезидентов (согласно президентскому указу №520, такого рода сделка требует отдельного решения главы государства - ИФ). Потенциальными покупателями выступают компании группы "ЛУКОЙЛ, объем оферты не превысит 25% акций НК (предполагается, что она будет распространяться и на депозитарные расписки), дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%.

Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" состоит из 692 865 762 акций, таким образом, лимит обсуждаемой оферты может составить приблизительно 173 млн акций.

По данным другого собеседника "Интерфакса", "ЛУКОЙЛ" пообещал направить на выкуп только те средства, которые накоплены на иностранных счетах группы благодаря реализации проектов за рубежом. НК заверила, что этих денег достаточно и на внутренний валютный рынок она с целью профинансировать оферту выходить не будет, сказал источник. Также, по его данным, предложенные условия предусматривают перечисление 10% от итоговой суммы, потраченной на выкуп, в госбюджет.

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