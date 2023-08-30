Ресторатор Пинский и Тимати купили 68 ресторанов у субфранчайзи Domino's Pizza

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский и Тимур Юнусов (Тимати) приобрели 68 ресторанов у субфранчайзи Domino's Pizza, говорится в совместном заявлении.

Всего партнеры намерены объединить около 120 ресторанов под новым брендом DOMИNO Pizza.

Параметры сделки не указываются.

Ранее эти же партнеры, а также компания "Синдика" сенатора Арсена Канокова, стали владельцами сети кофеен Starbucks в РФ, позднее сеть была переименована в Stars Coffee.

В августе 2023 года DP Eurasia N.V., мастер-франчайзи сети Domino's Pizza в Турции, России, Грузии и Азербайджане, сообщила, что может инициировать банкротство российского юрлица ООО "Пицца Ресторантс". По состоянию на 30 апреля компания управляла 142 ресторанами в РФ.