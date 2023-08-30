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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Запасы нефти в США снизились на 10,58 млн баррелей за неделю

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 10,58 млн баррелей - до 422,94 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 214 тыс. баррелей и составили 217,41 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 1,24 млн баррелей, до 117,92 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,19 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,25 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

США
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