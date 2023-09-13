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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Запасы нефти в США выросли на 3,96 млн баррелей за неделю

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,96 млн баррелей - до 420,59 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина выросли на 5,56 млн баррелей и составили 220,31 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,93 млн баррелей, до 122,53 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,48 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 850 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

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